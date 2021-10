Najprawdopodobniej lekarz, do którego ty chodzisz, w jakiejś dziedzinie, jest w trakcie specjalizacji i przyjmuje w tej dziedzinie. Jest to normalne. Tak po prostu wygląda system i ten system pod tym względem jest dobry. Ja nie mówię, że to jest coś złego, bo gdyby tak nie było, to w ogóle nie byłoby lekarzy. Gdyby nie lekarze rezydenci, którzy dyżurują i pracują w przychodniach, to opieka zdrowotna by po prostu nie istniała. Te specjalizacje są długie i przez długi czas pracujemy bez tytułu specjalisty. Co nie czyni nas osobami niekompetentnymi.

- wyjaśniła lekarka-influencerka.