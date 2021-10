Ekipa ma nadzieję, że póki co da radę kontynuować realizację produkcji bez udziału głównego aktora i skutecznie uniknie większych opóźnień w pracach. Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się choroba u odtwórcy głównej roli (póki co z zakulisowych informacji wynika, że Momoa czuje się dobrze i nie wymaga interwencji lekarzy), a także czy nie dojdzie do kolejnych zakażeń i powikłań u poszczególnych członków reszty filmowej ekipy.



W ostatnim czasie nowe sceny "Aquamana 2" powstawały w Hertfordshire w Anglii; Warner Bros. ma nadzieję, że uda się powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa wśród osób zaangażowanych w powstawanie produkcji. Aktor i członkowie ekipy póki co nie skomentowali doniesień.



"Aquaman 2", którego pełny tytuł brzmi "Aquaman and the Lost Kingdom", to kontynuacja historii herosa, której pierwsza odsłona została umiarkowanie ciepło przyjęta przez fanów i krytyków, przekonując ich do siebie mimo licznych wad (przede wszystkim za sprawą wspaniałej wizji podwodnego świata, jaką zaprezentował widzom James Wan). W obsadzie sequela występują m.in. Amber Heard jako Mera, Patrick Wilson jako Orm, Yahya Abdul-Mateen II jako Czarna Manta, a także Dolph Lundgren wcielający się w Nerusa. Do znanych twarzy dołączyli Pilou Asbaek, Jani Zhao, Indya Moore i Vincent Regan.



Aquaman and the Lost Kingdom: premiera filmu 16 grudnia 2022 roku.