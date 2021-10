"Upiorne opowieści po zmroku" to jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat, co nie powinno dziwić, skoro za jego produkcję odpowiada sam Guillermo del Toro. Fabuła debiutującego w 2019 roku filmu bazuje na najlepszych opowiadaniach skierowanej do młodszych czytelników antologii o tym samym tytule autorstwa Alvina Schwartza. Niech was jednak nie omami wizja naiwnych opowiastek strachliwych dla dzierlatek. "Upiorne opowieści o zmroku" były skierowane do dzieci, ale wcale nie pozbawiało ich to niezwykle klimatycznej i przerażającej atmosfery. Film też może się pochwalić tymi elementami.



Gdzie obejrzeć: Netflix, Chili, Player, Rakuten TV, VOD.pl, Play Now, Canal+ online