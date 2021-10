Finansowy (dzięki czemu studio Legendary wreszcie oficjalnie zapowiedziało sequel) i artystyczny, bo krytycy i dziennikarze przyjęli obraz z entuzjazmem. Patrząc na oceny publiczności w największych światowych serwisach filmowych można też wysnuć wniosek, że film podobał się przeważającej większości widzów. Śledząc fanowskie teksty i recenzje łatwo też można natknąć się na opinie, według których - przynajmniej jak na razie jest to jedna z najdoskonalszych adaptacji materiału źródłowego.



Jestem skłonny się z tym zgodzić - abstrahując od faktu, że nie jestem fanem przesadnie wiernych adaptacji i lubię ciekawe i zaskakujące modyfikacje fabularne, wiem, że dla wielu czytelników "wierność" jest podstawą. Niestety, nie wszyscy przyjmują do wiadomości, że film i książka to dwa zupełnie inne media, które rządzą się różnymi prawami. Odtworzenie opowieści jeden do jednego jest nie tylko niemal niewykonalne, ale i bezsensowne z założenia. Proces adaptacyjny wymaga zmian.



Nie jest łatwo zrealizować dobrą adaptację. Pracując nad scenariuszem zawsze trzeba wyciąć z niej sporą część oryginalnej treści. Po pierwsze ze względu na ograniczenia czasowe filmu, po drugie ze względu na to, że nie wszystko, co działa na kartach powieści, równie dobrze zadziała na ekranie lub jest naprawdę niezbędne z perspektywy ekranizowanej historii. Konieczne jest też rozsądne podejście do kwestii ekspozycji i wyekstrahowanie esencji, czyli tak zwanego ducha oryginału, by tchnąć go w dzieło filmowe. Skomplikowana sprawa. Zwłaszcza że zadaniem filmu jest trafić do jak najszerszej widowni (której zdecydowana większość książek nie czytała), a nie jedynie posmyrać po brzuszkach fanów-ultrasów. Niestety, ci zazwyczaj o tym zapominają.



Osobiście uważam, że Villeneuve stworzył naprawdę solidną i przemyślaną adaptację - zręcznie przełożył najważniejsze elementy powieści Herberta na język filmowy, cierpliwie, ale efektywnie wydzielał widzom informacje na temat świata przedstawionego i poświęcił uwagę wszystkiemu, co w powieści (a raczej: w jej pierwszej połowie) było najistotniejsze. Pochylając się nad różnicami między powieściową a filmową historią, zamierzam je opisać, ale postaram się powstrzymać od ich oceny - zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że spora część pominiętych w pierwszej części wątków czy postaci może pojawić się w filmie "Diuna 2".