Co musi wydarzyć się w "Diunie 2"? Powieść Herberta przynosi odpowiedzi

Uwaga! Tekst zawiera spoilery z powieści "Diuna".



Fani science fiction z całego świata mogą obwieścić swój triumf - "Diuna" Denisa Villeneuve'a dostanie wyczekiwany przez wielu sequel. Osiągnięcie tego celu wcale nie było łatwe, bo dostępna od kilku dni w Polsce produkcja należy do tych dosyć wymagających. Film trwa grubo ponad dwie godziny, a sama proza Franka Herberta też potrafi przytłoczyć niezwykłością swojego świata. Wyniki finansowe 1. części okazały się jednak na szczęście na tyle dobre, że WarnerMedia dostrzegło sens tworzenia kontynuacji (a gdyby nie równoczesna premiera na HBO Max pewnie byłoby jeszcze lepiej).



W tym miejscu rodzi się pytanie, co dokładnie zobaczymy w zaplanowanym na 2023 rok sequelu. Czytelnicy fantastyki w podobnych sytuacjach zawsze mają przewagę nad postronnymi widzami, bo znają ciąg dalszy z książek. Fabuła tegorocznego filmu obejmuje tak naprawdę tylko wstęp do głównej opowieści Paulu Atrydzie i Fremanach. To oni mają największe znaczenie w powieści Franka Herberta, co zapewne znajdzie swoje potwierdzenie w 2. części.