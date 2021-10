Polacy oglądają ten serial, bo marzą o byciu Ferdkiem. "Świat według Kiepskich" wraca na antenę

I tak dochodzimy do 2018 roku. Jak donosi portal Wirtualnemedia, rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego sezonu serialu. Kiepscy powrócą do Polsatu po rocznej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi jednego z twórców. W pewnym sensie trudno się dziwić aktorom, że wciąż wracają do swoich ikonicznych ról. Po tylu latach na planie de facto stali się niemal prawdziwą rodziną. Dlaczego jednak Polacy nadal chcą ich oglądać?