Królowe, władcy i wielka polityka. 5 świetnych seriali historycznych o kulisach władzy

Tak, tak. Wiem, że Wikingowie wzbudzają skrajne emocje. Od niecierpiącego jakiegokolwiek sprzeciwu uwielbienia do twierdzeń, że to jest co najwyżej popcoronowa historia, pełna uproszczeń i braku szacunku do dziejów. Prawda leży, jak zwykle, pośrodku. Rzeczy w tym, że "Wikingowie" to kawał naprawdę nieźle napisanego serialu. Ich fabuła co prawda opowiada o wyprawach łupieżczych plemion na brytyjskie wyspy i dalej, ale w centrum serialu mimochodem odbywa się walka między nowym i starym. Z czasem, gdy oglądałem serial, coraz bardziej rozumiałem, że twórcy serialu uwielbiają kontrasty. Władza plemienna kontra władza królewska, pogaństwo kontra chrześcijaństwo, odwaga kontra tchórzostwo. Choć nie ukrywam, że moje ulubione wątki rozgrywają się poza wioskami, czyli w głównie na brytyjskich wyspach, gdzie obserwujemy losy rodziny przyszłego, wybitnego władcy Alfreda Wielkiego.