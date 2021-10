Gdy w zwiastunie sequela pojawia się informacja, że będzie się działo jeszcze więcej niż poprzednio, zwykle to prawda. Co prawda jakość często na tym cierpi, ale to przecież istota logiki kontynuacji. Co jednak jeśli mówimy o "Królu tygrysów"? Dokument o hodowcy tygrysów, piosenkarzu country, konserwatywnym geju, któremu obce było pojęcie monogamii i byłym kandydacie na prezydenta rozdającym wyborcom prezerwatywy z własnym wizerunku (tak, to ciągle jedna osoba), postawił poprzeczkę bardzo wysoko. A mimo to twórcy obiecują, że był to dopiero wierzchołek góry lodowej.



"Król tygrysów 2" ma pokazać dalszy ciąg znanych z pierwszej części chaosu i szaleństwa. Twórcy skończyli swoją opowieść w momencie, w którym Joe Exotic poszedł do więzienia. Nie znaczy to jednak, że w jego prywatnym zoo nagle zapanował spokój i porządek. Jak pokazuje zwiastun, w dwójce rozpoczęte już wątki zostaną rozwinięte i zobaczymy, w jaki sposób popularność serialu wpłynęła na życie znanych nam bohaterów.