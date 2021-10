Nowy Thanos nadchodzi. W "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" pojawi się inny Kang niż w "Lokim"

Na planie "Lokiego" miałem dużą swobodę. Siły zarządzające Marvelem są zawsze bardzo otwarte na aktorów. Teraz bohater będzie jednak inny, więc ja też podchodzę do niego zupełnie inaczej. Moja psychologia uległa zmianie. To teraz inny człowiek. Ten, Który Trwa nie pojawia się w "Ant-Manie". To Kang. Mógłbym zresztą wymienić więcej różnic. Otaczają mnie zupełnie inni ludzie. Obsada jest inna, pierwszoplanowy aktor też. Paul Rudd to nie Tom Hiddleston, a "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" to film, a nie serial telewizyjny. Jestem też na planie tej produkcji od samego początku, zaś do "Lokiego" dołączyłem na końcu

- podkreślił Jonathan Majors.