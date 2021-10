Przekonali mnie, że to będzie zupełnie inny program randkowy, niż to sobie na początku wyobrażałem. Obawiałem się, że to może zaburzyć moją pracę jako modela. Nigdy nie ukrywałem, że jestem gejem, ale może niektóre marki skreślą mnie jako modela, który miałby prezentować np. garnitury ślubne, bo to dla kogoś może być nieautentyczne. Bałem się też hejtu, który mógłby wylać się na mnie po emisji programu. Jednak mieszkamy w Polsce, a sytuacja osób LGBT nie jest tu zachwycająca. Nie mogłem przewidzieć, jak to wyjdzie i jak zostanie odebrane przez innych. Poza tym jestem modelem, ale nigdy wcześniej nie miałem przygody z telewizją, a to zupełnie co innego, co również budziło moje wątpliwości - powiedział Jacek Jelonek.

