Polka na Eurowizji Junior mierzy się z rasizmem. Pytam hejterów: słyszeliście, jak ona śpiewa?

Sara Egwu-James została wyłoniona we wrześniu w programie „Szansa na sukces”. Już wtedy kolor skóry i mało polskie nazwisko 13-latki nie wszystkim się podobały. Nawet nie ma co cytować hejterów, ale wystarczy wejść na Twittera, by poczytać, jak bardzo tolerancyjny potrafią być ludzie. Dziewczyna jest jednak niestety do tego przyzwyczajona.