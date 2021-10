Wszystkie grzechy "Plotkary". Reboot kultowego serialu nie dorasta oryginałowi do szpilek

Serial "Plotkara" powraca w 2021 roku, by ponownie opowiedzieć historię grupy uczniów prestiżowego liceum Constance Billard. Po raz pierwszy od blisko dekady w sieci znów pojawiają się wpisy autorstwa tajemniczej "Gossip Girl", która publikuje niewygodne zdjęcia i ujawnia sekrety najpopularniejszych licealistów. Nowa tytułowa plotkara (w narracji z offu ponownie słyszymy głos Kristen Bell) nie korzysta już, rzecz jasna, z bloga - w dobie social mediów jej narzędziem stał się Instagram.



W centrum opowieści znalazły się dwie siostry - Zoya i Julien. Dziewczęta dorastały w dwóch diametralnie różnych światach - w innych miastach, środowiskach i warunkach ekonomicznych, wychowywane przez różnych ojców. Julien to prawdziwa gwiazda, zamożna nowojorska influencerka, tymczasem Zoya jest niewyróżniającą się z tłumu uczennicą, która otrzymuje artystyczne stypendium i przeprowadza się do Nowego Jorku.



Dotychczas dziewczyny, które łączy jedynie nieżyjąca już matka, komunikowały się ze sobą jedynie przez Internet - teraz Julien chce wprowadzić siostrę do swojego świata i elitarnego kręgu rządzących szkołą dzieciaków, jednak sprawy szybko się komplikują, a nowe relacje przeradzają w konflikty. Siostrami i ich otoczeniem wkrótce interesuje się nowa plotkara, która - wzorem dawnego ucznia szkoły - wzięła pod lupę życie osobiste uczniów, postanawiając odsłonić je przed światem. Tajemniczy autor szybko zyskuje kolejnych followersów chętnie dostarczających mu pożywienia w postaci sekretów koleżanek i kolegów.