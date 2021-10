Natsu to jedna z najpopularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych polskich youtuberek. Ogólnokrajową rozpoznawalność przyniósł jej wyciek nagrań z sex-kamerek. Natsu brała udział w ujawnionym przez Sylwestra Wardęgę oszustwie związanym z promowaniem niebezpiecznego dla zdrowia proszku do wybielania zębów, za co później przepraszała swoich fanów. Można mieć też pewne wątpliwości w związku z niektórymi akcjami Teamu X, w których youtuberka brała udział.



Inna sprawa, że drogi Natsu i dawnych kolegów powoli się rozchodzą. W grudniu dobiegnie końca 2. edycja Teamu X, co oznacza odejście szeregu jego członków. W tym również Natsu. Gwiazda YouTube'a zaznacza, że ostatnimi miesiącami jej pełnego zaangażowania w działalność grupy będą październik i listopad. Przenoszenie akcentu bardziej na solowy kanał Natsu nastąpi natomiast już znacznie wcześniej. W ramach Halloween zadebiutuje tam nowa piosenka, utrzymana w pasującym do okazji klimacie. Następnie od 1 listopada do końca grudnia Natalia Karczmarczyk będzie codziennie o godzinie 15:00 publikować filmiki na swoim kanale.