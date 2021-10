Krzysztof Stanowski już dziś u Kuby Wojewódzkiego. Kim jest dzisiejszy gość talk showu?

Stanowski zawsze był znany z ostrego języka, więc doskonale odnalazł się w twitterowej rzeczywistości krótkich i mocnych komentarzy na wszelkie możliwe tematy. Trudno do końca powiedzieć, czy antagonizująca postawa to część pozy, czy może autentyczna część jego natury. Być może nie ma to wielkiego znaczenia. Istotne jest to, że Krzysztof Stanowski był bohaterem licznych internetowych afer, gównoburz i sporów. Dziennikarz miał w ostatnich latach kosę m.in. z Marcinem Najmanem w niebieskiej kurtce, Jasiem Kapelą o stan polskiej poezji i przede wszystkim z najpopularniejszą ostatnio feministyczną celebrytką Mają Staśko.