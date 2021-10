Squid Game cię wciągnął? Musicie zobaczyć te filmy z Azji dostępne na Netfliksie

"Tune in for love" to historia miłosna, ale nie jedna z tych romantycznych z oczywistym happy endem rodem z Hollywood. Ten film opowiada o dwojgu młodych ludzi, którzy poznają i zakochują się w sobie już jako nastolatkowie, lecz mają zupełnie inne doświadczenia, plany i wizje na przyszłość. Dlatego pomimo rosnącego między nimi uczucia, nie mogą stworzyć trwałej relacji. Mimo to los sprawia, że odnajdują się ponownie w różnych momentach swojego życia. Czy można to nazwać przeznaczeniem?



Film dostępny jest na platformie Netflix, więc warto przekonać się samemu - Tune in for Love.