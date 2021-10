"Diuna" - część 2. oficjalnie zapowiedziana! Wiemy, kiedy będzie premiera

"Diuna 2" zapowiedziana! Wbrew pozorom jej powstanie przez długi czas nie było wcale takie pewne - nie sposób było przecież przewidzieć, jak widowisko poradzi sobie w box office i czy spełni oczekiwania włodarzy platformy HBO Max. Oczywiście wyświetlany obecnie w kinach film został nakręcony z myślą o potencjalnej kontynuacji - jest to przecież niepełna adaptacja powieści Franka Herberta. Zdaniem wielu recenzentów rzuca się to zresztą w oczy - obraz Denisa Villeneuve'a przypomina raczej prolog, przydługi wstęp, nie jest zaś pełnoprawną, autonomiczną opowieścią.



Tak czy owak, wszyscy ci, których wizja i interpretacja Kanadyjczyka zachwyciła (a trochę ich jest), z wypiekami na twarzach wyczekiwali oficjalnych ogłoszeń od studia. Co prawda całkiem niedawno szefowa WarnerMedia Studios and Networks wymijająco potwierdziła powstanie drugiej części, ale podobne zagadkowe napomknięcia nie są równe oficjalnemu stanowisku studia.