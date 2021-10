"W jak Morderstwo" zawodzi, ale nie bądźmy dla polskiego kina zbyt surowi

"W jak Morderstwo" okazało się kolejnym nieudanym filmem z naszego podwórka. Czas rozjaśnić mroki rozczarowań i przypomnieć, najlepsze polskie filmy ostatnich lat.



Na samym wstępie muszę uczciwie zaznaczyć: to nie tak, że "W jak Morderstwo" to absolutny niewypał, który może konkurować z największymi wpadkami ostatnich lat (pokroju choćby „Drugiej połowy”). Najnowszy film Piotra Mularuka ma swoje momenty. Najbardziej kuleje w nim historia, a konkretnie: intryga. Czyli dość istotny element w filmie spod znaku Agathy Christie.



Główną bohaterką opowieści jest Magda, która porzuciła karierę weterynaryjną, by skupić się na domu i wychowaniu potomstwa. Jej mąż-buc traktuje ją paskudnie, a dzieci… dzieci na ekranie nie pojawiają się zbyt często. Jak na to, że bohaterka z założenia zajmuje się nimi kosztem życia zawodowego, ma zadziwiająco dużo wolnego czasu: szwenda się po okolicy o dowolnej porze dnia i nocy, zajmując się amatorskim śledztwem. Ale do rzeczy: pewnego wieczora Magda znajduje w parku zwłoki kobiety. Wisiorek, który denatka ma na szyi, wygląda identycznie jak ten należący do zaginionej 15 lat wcześniej najlepszej przyjaciółki bohaterki. Teraz Magda — fanka kryminałów, rzecz jasna — musi wyręczyć zakochanego w niej nieporadnego komisarza i wpaść na trop mordercy. Intryga, niestety, okazuje się wyjątkowo nieangażująca i przewidywalna. W fabule jest też miejsce na miłosny trójkąt (a właściwie: czworokąt), mroczne sekrety mieszkańców Podkowy Leśnej i Piotra Adamczyka grającego marketingowca udającego jasnowidza i arabskiego szejka (tak).



"W jak Morderstwo" jest adaptacją powieści Katarzyny Gacek pod tym samym tytułem. Nie miałem jednak okazji jej przeczytać, wobec czego nie jestem w stanie stwierdzić, jak wersja filmowa wypada na tle materiału źródłowego (i kogo należy obwiniać o tak leniwie nakreślony wątek kryminalny). Wspominałem, że film ma swoje mocne strony: jedną z nich jest zdecydowanie postać głównej bohaterki. Magda to postać, z którą łatwo sympatyzować, której łatwo współczuć i za którą, tak po prostu, trzyma się kciuki. Wynika to nie tylko z faktu, że bohaterka jest charakterologicznie zaskakująco dobrze napisana, ale również znakomicie zagrana przez Annę Smołowik. Uwierzyłem w każdy jej gest, w każdy grymas i słowo. Postacie dalszych planów to już, niestety, materiał co najwyżej przeciętny.



Film Mularuka ugina się pod ciężarem tropów gatunkowych, aluzji, odniesień. Popkulturowe mrugnięcia okiem, cytowanie klasyków, tu dramat, tam kryminał, gdzie indziej: czysta komedia. Nie klei się to, nie trzyma kupy, pęka w szwach. A momentami, niestety, potrafi też zażenować — sceną zupełnie niezrozumiałą i do niczego niepasującą, z założenia: zabawną, ostatecznie, niestety, po prostu głupią. Szkoda; zabrakło ręki, która przesieje cały ten wór komponentów i podrasuje filmową zagadkę. Gdzieś tam tlił się potencjał.



Dla tych z was, którzy w ostatnim czasie nie mieli do polskiego kina szczęścia (swoją drogą, na wielkich ekranach wyświetlane są też "Magnezja", "Sweat" czy "Śniegu już nigdy nie będzie", które warte są, z różnych powodów, obejrzenia) przypominamy, że nie wychodząc z domu możecie obejrzeć znakomite tytuły godnie reprezentujące rodzimą kinematografię. A to tylko część wybranych dzieł.