Sony i Marvel w ostatnich latach często wyrywały sobie Człowieka-Pająka z rąk, więc być może do dzisiaj relacje łączące obie firmy są dalekie od ideału. Tłumaczyłoby to zresztą fakt, czemu scena po napisach w "Venom 2: Carnage" wygląda jakby na szybko nakręcili ją fani. Tanio i bez pomysłu jakby Sony nie miało dostępu do niczego więcej niż już istniejącej sceny z J. Jonah Jamesonem. Inna opcja jest taka, że obie wytwórnie po prostu nie mają już żadnej ochoty starać się dla swoich fanów i uważają, że każda (najbardziej nawet leniwa) wrzutka ich zadowoli. To by zresztą wpisało się w szerszy problem scen po napisach w tegorocznych filmach Marvela i DC, które stały się kompletnie bezużyteczne.