(Prawie) Wszyscy "Przyjaciele" pożegnali Gunthera. Wzruszające słowa Aniston i Schwimmera

Na indywidualne podziękowania zdecydowali się także Lisa Kudrow, Courteney Cox oraz David Schwimmer. Co ciekawe, cała trójka użyła do tego identycznego zdjęcia James Michaela Tylera. We wspomnianych wiadomościach na Instagramie zwrócono uwagę na wielkie serce i skromność zmarłego aktora. Gwiazdy "Przyjaciół" zapewniają, że to właśnie ze względu na te cechy będzie im niezwykle brakować Tylera. Fani serialu zgadzają się z pewnością ze swoimi idolami, czemu dają od wielu godzin wyraz w różnych mediach społecznościowych.