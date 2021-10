Nowości Netflix Polska ciągle przybywa; codziennie ofertę serwisu wzbogacają nowe filmy i seriale. Nie jest łatwo wyśledzić, co dokładnie pojawiło się danego dnia (czego sam Netflix przecież nie ułatwia w swojej aplikacji), dlatego spieszymy z pomocą! Jakie filmy i seriale wybrać w tym tygodniu? Co oglądać na Netfliksie? Sprawdź naszą listę - wymieniamy dzisiejsze premiery i zapowiadamy nowości z nadchodzących dni.



Dziś na Netflix Polska również trafiło kilka nowych produkcji: aż pięć polskich filmów, w tym m.in. "Dom zły" czy "Ciało". Sprawdźcie, co oglądać w serwisie.