Wybuchy, strzelaniny, pościgi i morderstwa... Brzmi jak scenariusz któregoś z filmów Michaela Baya? Tak, ale to też chleb powszedni produkcji, które należą do tej kategorii. Amerykanie uwielbiają filmy i seriale o zamachach. Czasem celem jest polityk na wysokim stanowisku, a czasem były stróż prawa (lub wręcz przeciwnie - były płatny zabójca) wchodzi na ścieżkę krwawej zemsty. Na liście produkcji z kategorii "filmy z motywem zamachu" znalazły się najróżniejsze produkcje m.in. dokument o zabójcy Kennedy'ego, kultowy film "Maczeta", absurdalna parodia "True Memoirs of an International Assassin", a nawet prawdziwy diament w postaci "Madras Cafe". Opis ten ostatniej produkcji od razu zachęca do obejrzenia: "Pomiędzy politykiem a zabójcami stoi jedynie agent-alkoholik. Może ma swoje wady, ale jest nieustraszony". Co racja, to racja.