Fabuła skupia się na sześciorgu przyjaciołach, którzy w trakcie pandemii postanawiają urządzić sobie seans spirytystyczny przez Zooma. Jedna z uczestniczek jest znudzona i robi sobie, kolokwialnie mówiąc, jaja z reszty uczestników wydarzenia, jednocześnie otwierając przejście do naszego świata złemu duchowi. I jak to się ogląda! Po wszystkich lockdownach mamy już co prawda dość patrzenia na innych przez ekran monitora, ale w tym filmie ma to wartość naddaną. Jest czymś, do czego w ostatnim czasie się przyzwyczailiśmy, więc automatycznie przedstawiane wydarzenia odnoszą się do znanych nam doświadczeń.