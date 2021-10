Za atakiem stoi oczywiście Dewiant, chociaż Przedwieczni myśleli, że zabili już wszystkie te istoty. Dane dowiaduje się z kolei, że jego dziewczyna ma tajemnice. Jeśli ktoś się jednak spodziewał, że to gwiazdor "Gry o tron" będzie takim awatarem widza i to za jego pośrednictwem sami wejdziemy w ten dziwny świat, to będzie zawiedziony, gdyż Kit Harington równie szybko znika, jak się pojawia. Film całą uwagę skupia na tytułowych Eternalsach. A tych nie brakuje.