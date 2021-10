Kim jest Kwisatz Haderach? Tłumaczymy najbardziej zagadkowe pojęcie z "Diuny"

Uwaga! Tekst zawiera drobne spoilery na temat książki i filmu.



"Diuna" w pierwszych dniach od premiery budzi mieszane reakcje. Niektórzy krytycy są absolutnie zachwyceni wizją Denisa Villeneuve'a i głoszą, że na "Diunę" po prostu trzeba pójść. Inni narzekają na wycięcie wielu istotnych wątków z książki (pomimo rozbicia jej na dwie osobne części), papierowe postaci i narracyjny bezwład. Nie brak też głosów, że finalny werdykt na temat produkcji będzie zależeć od opinii osób niemających wcześniej styczności z książką Franka Herberta.



"Diuna" potrafi przytłoczyć nadmiarem wątków, postaci i nieznanych wcześniej pojęć. Czym jest melanż i czy przyprawa to coś innego? O co chodzi z Bene Gesserit? Co to właściwie jest ta Diuna? Czemu technologia w tym filmie jest tak inna od tego, co przeważnie znamy z science fiction? Podobne pytania można by jeszcze długo mnożyć, a film nie poświęca wiele miejsca, żeby wytłumaczyć te zawiłości. Części widzów z pewnością wystarczy świadomość, że Paul Atryda jest głównym bohaterem i ma jakieś niezwykłe moce, a Harkonnenowie to "ci źli". Inni będą jednak pragnęli poznać odpowiedzi na dręczące ich wątpliwości. Między innymi właśnie o rolę syna Leto I Atrydy w najbliższej przyszłości tego uniwersum.