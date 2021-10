Lit jako lek jest stabilizatorem nastroju, jego mechanizm działania wciąż nie do końca jest poznany (jest kilka hipotez), a jego przyjmowanie ordynuje lekarz, pod ścisłą kontrolą badania jego poziomu, by nie przekroczyć dawki toksycznej. Jest to lek, którego użyteczność w chorobie afektywnej jednobiegunowej się bada, ale na dzień dzisiejszy nie jest to terapia zalecana w depresji. Jest zalecany jako ewentualne leczenie dopełniające do leków przeciwdepresyjnych. Na temat skuteczności magicznych okularów spuśćmy zasłonę milczenia. (...)

Stres jest zazwyczaj czynnikiem wyzwalającym depresję. Ile każdy z nas jest w stanie "przyjąć na klatę" (skompensować) stresu, jest zależne od naszej genetyki i tego jak biologiczne procesy są sprawne. Nie jest tak, że to co "wkładamy do pyska" (czyli jemy) albo ile sportu uprawiamy, oraz czy patrzymy komuś w oczy czy w telewizor wywoła depresję. Może, ale nie musi, wpłynąć pośrednio. Bo depresja to nie gorszy dzień, ale choroba, często długotrwająca, ciężka, którą leczy się lekami a nie dobrymi radami.