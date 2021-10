Lana Del Rey, Elton John i inne ciekawe nowości płytowe

Jakiż to przepiękny projekt! Gdy w marcu zeszłego roku Elton musiał zawiesić rekordową trasę Farewell Yellow Brick Road, zaczęły się do niego odzywać różne gwiazdy, które zapraszał do swojej audycji (Rocket Hour w Apple Music). Wymiana kreatywnych pomysłów stała się zalążkiem "Lockdown Sessions". To naprawdę mocny, odważny album pełen wspaniałych współpracy - aż dziesięć z szesnastu utworów to nowinki, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego! Część z sesji nagraniowych odbyła się przez Zooma, co w żaden sposób nie zaburzyło wspaniałej energii tego krążka. Na wydawnictwo trafiło 16 duetów z takimi gwiazdami jak Brandi Carlile, Charlie Puth, Dua Lipa, Eddie Vedder, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Rina Sawayama, SG Lewis, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Surfaces, Years & Years i Young Thug.