Krzysztof Kiersznowski nie żyje. Wspominamy najważniejsze role Wąskiego z "Kilera"

"Kiler" to jeden z najchętniej oglądalnych polskich filmów po 1989 roku i zdaniem wielu najlepsza rodzima komedia w historii. Walnie przyczynili się do tego występujący w filmie aktorzy, w tym Krzysztof Kiersznowski. Urodzony w Warszawie aktor wcielił się tam w prawą rękę Stefana "Siary" Siarzewskiego i zrobił to w sposób absolutnie przezabawny. Do dzisiaj postać "Wąskiego" jest zresztą wspominana jako jeden z niepodważalnie najmocniejszych elementów obu części "Kilera".