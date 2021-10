Amerykańskie "The Office" to najlepszy serial komediowy ever, "Przyjaciele" mogą się schować

"The Office US", które emitowano w latach 2005-2013, przeżywa więc w naszym kraju drugą młodość, ale czy w ogóle kiedykolwiek się zestarzał? Nigdy! Może gdyby w tle było słychać śmiechy z puszki, w dzisiejszych czasach były nieoglądalny jak "Przyjaciele" czy "Teoria Wielkiego Podrywu" (próbowałem powrócić do obu i nie dało się). Amerykańskie "Biuro" nawet w 2021 roku wchodzi bez problemu i masz ochotę na jeszcze. That's what she said.