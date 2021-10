Drugi sezon serialowej antologii Max Original, która daje świeże spojrzenie na drogę od pierwszej miłości do tej ostatniej oraz to, w jaki sposób ludzie, których spotykamy, wpływają na to, jacy jesteśmy, kiedy decydujemy się zostać z kimś na zawsze. Tym razem śledzimy losy Marcusa, który kończy wieloletni związek z kobietą, o której myślał, że będzie tą jedyną. W roli głównej występuje nominowany do nagrody Emmy William Jackson Harper.