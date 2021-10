Hayden Christensen nie tylko w "Obi-Wanie Kenobim". Anakin Skywalker powróci w kolejnej produkcji Disneya

W grudniu zeszłego roku Hayden Christensen (aktor odpowiedzialny za kreację Anakina Skywalkera w filmach "Atak klonów" i "Zemsta Sithów") oficjalnie potwierdził swój powrót do świata "Gwiezdnych wojen". W udzielonym mediom komentarzu podkreślał, że możliwość ponownego grania z Ewanem McGregorem i wcielenia się w mrocznego Lorda Sith jest niezwykle ekscytująca. Widzowie wciąż jeszcze czekają na premierę serialu "Obi-Wan Kenobi", ale już dziś można chyba powiedzieć, że Christensenowi spodobało się na planie.



W innym wypadku nie zgodziłby się przecież na występ w kolejnej produkcji Disney+. Jak podaje The Hollywood Reporter, kanadyjski aktor przyjął propozycję dołączenia do obsady serialu "Ahsoka". Oczywiście zagra tam nikogo innego niż właśnie Anakina Skywalkera. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, w jakiej formie były uczeń Kenobiego pojawi się w serialu. Akcja "Ahsoki" przypada na podobny okres co "The Mandalorian", czyli pięć lat po zniszczeniu 2. Gwiazdy Śmierci. Co oznacza, iż Darth Vader od dłuższego czasu nie żyje. Realne wydają się więc dwie opcje.