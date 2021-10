"Halloween zabija", a "Diuna" zachwyca. Sprawdzamy, co obejrzeć w weekend

To jeden z najbardziej, o ile nie najbardziej, wyczekiwanych filmów (nie tylko) tego roku. Po kilku zmianach dat premiery "Diuna" wchodzi w końcu do kin. Denis Villeneuve proponuje swoją interpretację prozy Franka Herberta. I cóż za monumentalna adaptacja to jest. To "Gra o tron" z rozmachem space opery w stylu "Gwiezdnych wojen". To produkcja na 200 proc., w której ogłuszy was muzyka Hansa Zimmera. Koniecznie na jak największym ekranie.



Film już w kinach.