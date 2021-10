Panika, jaką wywołał zwiastun "The Office PL" i obawy, że tego krindżu nie będzie dało się znieść, były przedwczesne. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli przyczepić się do tego, że "The Office PL" jest gorsze niż "The Office US", to możemy ścisnąć sobie samemu dłonie, pogratulować i być głuchym na jakiekolwiek argumenty. Bo polska wersja "Biura" rzeczywiście nie bawi aż tak i nie zachwyca jak ta amerykańska. Franek i Asia, serialowa para, która jest odpowiednikiem Jima i Pam nie chwyta tak za serce jak John Krasinski i Jenna Fisher, a ich rozpoczynający się romans nie powoduje takich ciarek. "The Office PL", które już w 1. sezonie próbuje rolling joke'ów (ten, który zapamiętałam najlepiej to "ale nie napijesz się ze mną?"), nie udało się też - jak na razie - stworzyć hasła na miarę that's wiat she said.



Pamiętajmy jednak, że wszystko przed nami. W 1. sezonie - tak jak i w przypadku "The Office US" ekipa dopiero się rozkręca. I na pełną wiksę przyjdzie jeszcze czas. Nie wierzycie? Uwierzcie. Łuki świadkiem.



"The Office PL" zobaczysz w Canal+ online.



* Zdjęcie główne: Łukasz Bąk / Canal+