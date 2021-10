"The Office" wpada na Netflix. Oto inne serwisy, w których znajdziemy kultowy serial

Ci, którzy nie opłacają Netfliksa, mogą skusić się na propozycję Amazona - zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ostatnio uruchomiono w Polsce usługę Amazon Prime. Dzięki agresywnej polityce cenowej firmy cena pakietu Amazon Prime w Polsce to jedyne 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Dotychczas za samą usługę VOD w Polsce płaciliśmy ponad 25 zł miesięcznie. Sami przyznacie, że to okazja, którą nierozsądnie przegapić - bo przecież w serwisie Amazona znajdziecie całą masę znakomitych produkcji, które warto zobaczyć - w tym właśnie 9 sezonów "The Office". Zapłacicie raz i temat z głowy na cały rok.