Zabierzcie dzieci na "Rona Usterkę". To lepsza familijna komedia niż wszystkie ostatnie filmy Pixara

Z jednej strony mamy tutaj bowiem do czynienia z może nieco standardową, ale dobrze poprowadzoną opowieścią o przyjaźni. Z drugiej strony twórcy mają sporo do powiedzenia o kontaktach młodych ludzi z nowymi technologiami. Na szczęście scenarzyści nie próbują się wymądrzać czy pouczać dzieci i rodziców. Nikt nie próbuje widzom łopatologicznie wytłumaczyć, że wrzucanie wszystkich szczegółów swojego życia do sieci niesie ze sobą ryzyko, a kontakty międzyludzkie ograniczone do komunikowania się przez ekrany prowadzą do osamotnienia. Wszystkie te wnioski (podobnie jak dalekie od szlachetnych motywacje wielkich korporacji technologicznych) wypływają naturalnie w toku opowieści.