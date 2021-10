Mróz poinformował w swoich mediach społecznościowych, że reklama "Przepaści" w komunikacji miejskiej została zablokowana w jednym z polskich miast, ponieważ obraża uczucia religijne. Pisarz komentuje to słowami: "kolejny level życia w Polsce osiągnięty". Tym samym, rzecz jasna, miasto zafundowało Mrozowi dodatkową, w pełni darmową reklamę. Inna sprawa, że za obrazę uczuć uznano tu dość niepozorny fragment okładki. Widzimy na nim medalik z Maryją schlapany kroplami krwi.



Nie do końca pojmuję, w jaki sposób miałoby to godzić w wiarę i religijne uczucia kogokolwiek - zresztą, decyzji władz miasta dziwią się również fani pisarza. Pod postami na Twitterze czy Facebooku pojawiają się kolejne komentarze osób, które podkreślają, że są katolikami i absolutnie nie rozumieją, co krzywdzącego można dostrzec we wspomnianej okładce. Przeglądając setki wypowiedzi nie sposób natknąć się na takie, które zgadzają się z decyzją lub dostrzegają coś obraźliwego w projekcie. Tak czy owak, Mróz raczej nie ma powodów do narzekań.