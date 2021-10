Spotkania tych zespołów są gwarancją ofensywnej gry, emocje sięgają zenitu, a zwycięzcę El Clasico poznamy już niedługo. Mecz rozpocznie się w niedzielę o 16:15. W Polsat Box Go będziecie mogli zobaczyć transmisję ze spotkania dzięki dostępowi do kanału Eleven Sports 1. A to nie jedyne sportowe starcie, którego należy tam wyczekiwać. Tego samego dnia o 20:45 w ramach Ligi włoskiej Serie A TIM zmierzą się bowiem Inter Mediolan z Juventusem F.C (Juventusem bez Ronaldo, ale za to z Wojciechem Szczęsnym, który powraca do wysokiej formy, co było widać w ostatnim meczu z AS Romą).