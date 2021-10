Większym hitem może okazać się jednak inna kreskówkowa piątkowa nowość. "To animowana komedia dla dorosłych o gabinecie cieni i dysfunkcyjnym zespole, który na co dzień angażuje się we wszystkie spiski tego świata. Od zawiłego tuszowania faktów przez tajne stowarzyszenia po etykietę zamaskowanych orgii - nawigowanie po kulturze biurowej w Cognito Inc. może być trudne, szczególnie dla antyspołecznej geniuszki technologii Reagan Ridley" – czytamy w opisie serialu. Jego twórcami są Alex Hirsch i Shion Takeuchi, którzy zmajstrowali popularny również w naszym kraju serial "Gravity Falls", czyli "Wodogrzmoty małe".