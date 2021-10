"Lux Aeterna" to istna kakofonia zdarzeń. Cały czas coś się dzieje, bohaterowie się przekrzykują, wchodzą sobie w słowo, nie mogą się dogadać. Noe podejmuje mnóstwo tematów, ale nie one są tu najważniejsze. U czołowego przedstawiciela francuskiej ekstremy jak zwykle nie liczy się to, co mówi, tylko to, jak to robi. Wrażenie wszechobecnego chaosu potęgują nieustanne split screeny. Nie wiadomo, którą część ekranu śledzić, bo nawet nie ma czasu, żeby się nad tym zastanowić. Co prawda nie zawsze jest to zabieg usprawiedliwiony, ale jednak sprawdza się znakomicie, którym reżyser stopniowo doprowadza nas do clou swojego filmu.