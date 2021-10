"Halloween zabija". Świetny powrót legendy horroru

Reżyser rozpisuje nową wersję czasową znanych nam z serii wydarzeń. W "Halloween zabija" zobaczymy, jak Hawkins w młodości miał szansę przyczynić się do śmierci Myersa zaraz po masakrze oglądanej w oryginale. Zasady gry pozostają jednak te same co wcześniej. Green odwraca jedynie logikę filmu Carpentera. To w "Halloween" Strode opiekowała się małoletnim Tommym Doyle’em, ochraniając go przed atakiem Kształtu. Dorosły już mężczyzna ma teraz okazję się odwdzięczyć i w jednej ze scen nawet mówi do Laurie, że teraz ochroni ją tak, jak ona kiedyś jego. W ten sposób twórcy ciągle odnoszą się do pierwowzoru, ale też szukają nowych ścieżek opowieści.