Cyprian T. Olencki butem wyważa drzwi do świata pseudokibiców. "Furioza" to nie "Skrzydlate świnie", gdzie goły tyłek Pawła Małaszyńskiego miał odwrócić naszą uwagę od braku treści. Reżyser ma pomysł na swoją opowieść i konsekwentnie nim podąża. Nie chce, aby jego najnowszy film był dziełem hermetycznym. Podglądanie środowiska polskich kiboli odbywa się u niego poprzez filtry klisz kina gangsterskiego. To klasyczna narracja spod znaku kiedy spoglądasz w otchłań, otchłań spogląda na ciebie. Dlatego główny bohater wzorem Donnie’ego Brasco i jemu podobnych, sprzymierzy się z wrogiem i zatraci całego siebie.



Dawid należał do bojówki pseudokibiców, ale kiedy stchórzył podczas feralnej w skutkach bójki, został z niej wykluczony. Dlatego teraz, gdy jego kumple z podwórka naparzają się po lasach, on leczy ludzi w przychodni. Pewnego dnia do jego gabinetu wchodzi dawna miłość. Dzika jest policjantką i chce go namówić, aby zinfiltrował tytułową Furiozę, bo tylko w ten sposób może uchronić dowodzącego nią brata przed więzieniem. Główny bohater niechętnie przystaje na układ ze stróżami prawa, przez co będzie musiał przekonać dawnych kolegów, że sytuacja sprzed lat już się nie powtórzy, a co za tym idzie zmężnieć w przyspieszonym tempie.