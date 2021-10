Einar nie żyje. 19-letni raper został zastrzelony

W lipcu sąd w Sztokholmie skazał na 10 miesięcy więzienia rapera Yasina Mahamouda, uznanego za jednego z liderów gangu Shottaz i konkurenta denata na rynku hip-hopowym. To właśnie on miał nakłonić do uprowadzenia dla okupu i pozbawienia wolności Einara.



Einar to laureat nagrody Grammis (szwedzki odpowiednik Grammy), który zadebiutował w wieku 16 lat. Jego nawijka oscylowała wokół gangsterskiej tematyki, a numery cieszyły się ogromną popularnością na Spotify.