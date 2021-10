Trudno powiedzieć, czy ktokolwiek z pierwszych czytelników "Diuny" zdawał sobie w 1965 roku sprawę, z jak wiekopomnym dziełem ma do czynienia. Powieść Franka Herberta bardzo szybko zdobyła sobie jednak międzynarodową sławę i już dziewiętnaście lat później doczekała się pierwszej hollywoodzkiej ekranizacji. "Diuna" Davida Lyncha niestety miała wiele problemów i mówiąc wprost, nie spełniła oczekiwań fanów. Czy z wersji Denisa Villeneuve'a widzowie będą bardziej zadowoleni? Z takimi ocenami trzeba się jeszcze wstrzymać, bo dziś do kin trafiła dopiero pierwsza część z trochę sztucznie rozbitej na dwie połówki "Diuny".



Pierwsze recenzje spływające z USA i Polski są raczej pozytywne, choć nie brak też głosów krytycznych. Jedno jest pewne, nowy film Kanadyjczyka po prostu trzeba zobaczyć. Bez względu na to, czy jest się fanem fantastyki i czy wcześniej czytało się książkę Herberta. Mamy po prostu właśnie do czynienia z monumentalnym popkulturowym wydarzeniem i warto wziąć w nim udział. A powodów przemawiających za obejrzeniem "Diuny" jest znacznie więcej.