Diuna z 1984 r. - gdzie obejrzeć wersję Lyncha przed premierą nowej ekranizacji?

Widzowie, którzy chcieliby zapłacić jednorazowo za dostęp do filmu "Diuna", powinni zwrócić swoje oczy w kierunku innych usług. Można go wypożyczyć w takich usługach jak Apple TV (iTunes Store) za 9,99 zł oraz Chili za 9,90 zł, gdzie przy pierwszej rejestracji otrzymasz 20% rabatu na jeden film. Wykupienie na własność, czyli przypisanie do swojego konta, kosztuje z kolei odpowiednio 24,99 zł i 34,90 zł. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że Apple w przeciwieństwie do pozostałych usługodawców nie oferuje polskiej wersji językowej.