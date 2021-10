"Diuna" - co musisz wiedzieć o uniwersum Franka Herberta przed seansem?

Czym różni się Diuna od Arrakis? Co to melanż i co daje ta przyprawa? O co walczą Harkonnenowie i Atrydzi? Po co Fremenom filtrfraki i jak uniknąć Szej-huluda? Odpowiadamy na te i inne pytania, które warto zadać sobie przed seansem nowej ekranizacji książki Franka Herberta o tytule "Dune".