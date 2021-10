Jej wypowiedź nie jest do końca satysfakcjonująca, ale raczej traktujmy to jako droczenie się z widzami i dziennikarzami. Na razie są skupieni na jedynce i jej promocji, więc z perspektywy marketingowej nie ma co na razie ogłaszać oficjalnie sequela. Nie zmienia to faktu, że szefowa Warnera wyraziła w dalszej rozmowie pełne wsparcie dla projektu "Diuny 2".