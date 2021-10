„Your honor” to coś dla fanów „Breaking Bad”. Nie tylko dlatego, że na ekranie oglądamy jedną z gwiazd tego serialu, Bryana Cranstona, ale także dlatego, że to człowieka, który w wyniku splotu niefortunnych wypadków zaczyna działać na granicy prawa. Michael Desatio to poważany sędzia i członek nowoorleańskiej palestry. Jego życie zmieni się w jednym momencie, gdy syn mężczyzny spowoduje tragiczny skutkach wypadek samochodowy. Desatio będzie musiał odpowiedzieć sobie na ważne pytanie - co jest dla niego ważniejsze: etyka, sumienie czy syn? Na horyzoncie pojawi się też mafia, a wszystko to z miłości i obowiązku rodzinnego… „Your honor” to miniserial, który jest amerykańską wersją izraelskiego dramatu „Sędzia”. Produkcja została dostrzeżona przez krytyków - Cranston został nominowany w tym roku do Złotego Globu w kategorii najlepszy aktor w miniserialu.



Premiera: 14 października 2021