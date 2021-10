To nie pierwsza taka tragedia. Brandon Lee też został zastrzelony na planie filmowym

Podobny przypadek w 1984 roku spotkał Jona-Erika Hexuma ("Niebezpieczne ujęcia"). W rewolwerze, którym bawił się między zdjęciami, został jeden, pusty nabój. Aktor dla żartu przyłożył sobie broń do skroni i pociągnął za spust (miał wówczas powiedzieć: "Zobaczmy, czy została jakaś kula dla mnie!"). Wystrzał wywołał strumień gorących gazów, które doprowadziły do poważnych obrażeń, a ostatecznie do śmierci mózgu kilka dni później.



Minęło tak wiele lat, a nawet teraz, w 2021 roku, filmowi twórcy (idąc za słowami Jamesa Gunna) obawiają się, że coś podobnego wydarzy się na planie ich filmu. W kwestii Baldwina wciąż czekamy na dogłębną analizę całego incydentu i ewentualne oskarżenia.