Teraz w parku na Florydzie odnaleziono zwłoki młodego mężczyzny, które z dużym prawdopodobieństwem - jak podaje FBI - należą do podejrzanego. Prawnik rodziny Laundrie poinformował CNN, że póki co oczekują na wyniki kryminalistyczne, by z całą pewnością zweryfikować tożsamość denata.