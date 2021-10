W pierwszym zwiastunie "Uncharted" Tom Holland robi to wszystko, w czym do tej pory najlepiej sprawdzali się Ethan Hunt z "Mission: Impossible" i słynny archeolog z "Indiany Jonesa". Aktor kojarzony głównie z rolą Spider-Mana w MCU wciela się bowiem w Nathana Drake'a, a każdy kto grał w tę jedną z najpopularniejszych w ostatnich latach gier wideo, wie do czego zdolny jest jej główny bohater.



Seria przygodowych gier akcji "Uncharted" wydawanych na PlayStation od wielu lat cieszy się niezwykłą popularnością. Gracze chętnie sterują Nathanem Drake'iem i przeżywają kolejne przygody, odkrywając legendarne miejscówki. Z tego względu odkąd tylko pojawiły się pierwsze informacje na temat planowanej adaptacji, fani oryginału wstrzymali oddech. Wiemy bowiem jak to zwykle wygląda.