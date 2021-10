Początkowo myślałem, że to żart, bo gdzie ja i "The Office". Grywałem już w teatrze role bardziej komediowe, ale nigdy w życiu bym się nie porównał do Carrela czy do Gervaisa. Potem, kiedy dostałem rolę Michała, długo zajęło mi, aby uwierzyć, że to się naprawdę dzieje, do dziś brzmi to abstrakcyjnie! Jestem wielkim fanem brytyjskiego "The Office" - poniekąd się na nim wychowałem, bo mieszkałem w Anglii, gdy wychodziło w BBC i czekałem na kolejne odcinki. Kiedy z kolei ogłoszono powstanie amerykańskiej wersji, to czułem się trochę jak jej obecni fani, gdy zaczęliśmy kręcić nasz serial, czyli "O Boże, nie...". Kocham obie, bo pokazują jak różni się nasze poczucie humoru, ale bardziej przemawia do mnie oryginał. Oglądasz go i się nie śmiejesz. I to jest w nim najlepsze

- mówi mi Piotr Polak.